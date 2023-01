Rita Ferro Rodrigues será eternamente grata ao canal que a abraçou durante grande parte da sua carreira enquanto apresentadora. Esta terça-feira, 10 de janeiro, a comunicadora esteve à conversa com Júlia Pinheiro, a quem explicou o que a levou a sair e a querer mudar de vida.

"Não me custou nada sair. Tinha mesmo que o fazer. Estava cansada deste 'descascador de almas' - alguém disse sobre os programas do daytime e é muito verdade. É duríssimo e a certa altura já não estava a conseguir saber lidar com os formatos e com aquilo que era proposto. São canais generalistas e eu percebo, mas já não estava a sentir que fazia por paixão", revela.

Rita Ferro Rodrigues garante que não houve nenhum tipo de "atrito" com a estação de televisão, mas notou que era seu desejo fazer uma mudança de vida aos 40 anos e ter mais domínio sobre a sua agenda.

"Tenho capacidade de gerir o meu tempo, trabalho imenso, gosto muito do que faço", garante.

Atualmente, para além dos projetos que lançou em nome próprio, a comunicadora é colaboradora do Canal 11.

Veja o momento.

Leia Também: Rita Ferro Rodrigues lembra internamento do filho: "Processo traumático"