Rita Ferro Rodrigues usou esta quarta-feira as suas redes sociais para se declarar a um dos seus melhores amigos: o jornalista Luís Costa Branco.

"O Luís é um dos meus grandes amigos. Andamos nisto desde os meus 16 anos em que eu era caloira na faculdade de Direito ele me topou lá pelo bar - são 27 anos", começa por contar a apresentadora, que resolveu na sua publicação lembrar a história de amizade que a une ao amigo.

Esta publicação foi igualmente uma forma de felicitar Luís Costa Branco pelo seu aniversário.

"E nós sabemos andar nisto: juntámos as nossas famílias ao nosso amor permanentemente em construção e todos juntos somos uma casa cheia que vai resolvendo angústias, sublimando tristezas, alimentando sonhos, digerindo desilusões mas sobretudo tendo épicos ataques de riso - só quem presenciou pode assegurar. O Luís é uma das pessoas mais íntegras que conheço - vai comentar este texto com um disparate qualquer para disfarçar a lagrimita. Vou facilitar-lhe a vida e finalizar isto com um [emoji em forma de nariz de porco]. Amo-te. Parabéns, Luís Costa Branco", pode ainda ler-se na referida publicação.

