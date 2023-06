"A pedido de muitas famílias", Rita Ferro Rodrigues desvendou a praia onde tem estado de férias nos últimos dias no Algarve: a Praia de Cacela Velha. Para se aceder a este pequeno paraíso, é preciso cumprir várias regras, conforme a própria o destacou.

"Só se vai de barco, não tem apoio de bar (graças a Deus), podemos levar os cães e tomar conta deles e dos seus cocós, há que respeitar a ria e não a atravessar 'porque achamos que está baixa' ela lixa-vos em 3 segundos. Não se leva colunas de som (gostamos de ouvir o mar e os pássaros que são muitos e gostam de nos mostrar os seus sons)", começa por dizer.

"Não se tira fotografias a pessoas que não fazem parte do nosso núcleo, todos somos igualmente índios por ali. Há nudistas, topless , está-se tudo a borrifar se tens pelos, se és gorda, magra, se tens pintas no nariz", nota ainda.

"É uma reserva natural e por isso se fores para lá sem respeitar as regras - serás avisado pelos locais: a ria, os seus silêncios, alegrias e dores, são para respeitar. Não há lixo na areia nem beatas no chão. Não há luxo. Espera: há o maior luxo possível, umas das praias mais bonitas do mundo onde só será bem-vindo quem vier por bem e o bem é a natureza plena e linda que ali se exibe todos os dias e que não quer ser incomodada. Somos apenas espectadores cúmplices", sublinha.

Por fim, aconselha: "Agora que já sabes o segredo, guarda-o. Evita julho e agosto. Protege este paraíso. E tantos outros que existem por esse planeta fora" .

