A troca de picardias entre Fernanda Câncio e Manuel Luís Goucha não ganhou, entretanto, novos contornos, embora uma outra figura pública tenha decidido envolver-se na polémica.

Rita Ferro Rodrigues recorreu ao Instagram para 'aplaudir' a amiga, começando por dizer que, um dia, quer ser como ela.

"A mais competente jornalista, a melhor amiga, a mulher mais corajosa e badass [durona]. A mulher das mulheres, sempre ao lado das duas irmãs e sempre tão forte perante os ataques mais primários e machistas", fez notar a apresentadora.

"You will never walk alone [nunca caminharás sozinha]. Love you my sister [amo-te minha irmã]", pode ler-se ainda.



Vale lembrar que na origem da discórdia entre Câncio e Goucha está um artigo de opinião, escrito pela jornalista no Diário de Notícias, onde são relatadas algumas situações que envolveram o apresentador recentemente, entre elas a entrevista a Mário Machado, o convite feito a Alexandre Frota e a participação de Suzana Garcia no 'Você na TV'.

