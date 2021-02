Infetada com Covid-19, Rita Ferro Rodrigues continua no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ao lado do filho, Eduardo, de nove anos, que foi submetido a uma operação de urgência recentemente. A apresentadora voltou esta quinta-feira às redes sociais para atualizar sobre o estado de saúde de ambos e relatar como têm sido os dias na unidade hospitalar.

"Dudinha a recuperar lentamente das suas duas cirurgias - têm sido dias duros mas acreditamos que o pior já passou. Duros para nós mas também para o pai e manos que não nos podem ver por questões de segurança mais que compreensíveis", começou por dizer.

A apresentadora dedicou palavras de gratidão à equipa médica que está a acompanhar ambos e afirmou que está surpreendida com a força do filho.

"Estou bem, assintomática. Foi só mais uma recente partida desta nossa já longa aventura. O meu foco é a recuperação total do meu pintainho, que me confirma a cada hora que passa que a coragem se esconde tantas vezes nos corpos mais pequeninos. Todos os dias se supera. Estamos na luta e queremos dar força a todos os que estão, seja porque razão, a lutar também", continuou.

E rematou: "Daqui de Santa Maria enviamos toneladas de amor e esperança para todos e um obrigada emocionado pelo carinho que nos têm enviado. Acreditem, a boa energia atravessa as paredes da unidade de isolamento e tem um efeito mágico de elixir de cura".

