Rita Ferro Rodrigues esteve na quinta-feira, dia 25 de abril, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, para festejar os 50 anos do 25 de abril.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora partilhou uma fotografia e deixou uma reflexão sobre este dia.

"Quando acharmos que estamos sozinhos, lembremo-nos deste Abril. Um mar de gente na Avenida e eu que a desço todos os anos, nunca vi nada assim. Desço com os meus pais, irmãos, com os meus três filhos, com primos, sobrinhos e até sobrinho neto, com os amigos dos meus pais, com as minhas amigas que são família e com milhares de pessoas felizes, de todas as gerações, de todos os partidos democráticos, de todas as orientações sexuais, cores, credos, tantas vidas diferentes unidas pelo dia mais bonito de sempre, o dia que nos trouxe a liberdade. Quando acharmos que estamos sozinhos lembremo-nos: Ninguém larga a mão de ninguém. 25 de Abril sempre!", escreveu, na legenda da fotografia.

