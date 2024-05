Michel Teló publicou um vídeo na sua página de Instagram onde se manifesta sobre as inundações que afetaram o Rio Grande do Sul, no Brasil. "Está a ser um momento muito triste", afirmou.

O cantor contou que tem família no sul do país que estão entre os afetados pela tragédia. Aliás, revela que um tio "se salvou por questão de minutos". "A minha prima entrou em contacto agora depois de dez dias", acrescentou.

"Estamos a tentar ajudar de todas as maneiras", disse ainda, referindo que tem estado a ajudar todos os afetados e pedindo ainda aos seguidores para fazerem também doações.

"Um pouco da nossa agonia, a nossa luta destes dias por aqui. Faça sua doação! Faça sua oração! Vamos ajudar o Rio Grande do Sul. Hoje tenho espetáculo em Paulo Lopes SC. O cachê já foi doado. E vamos nos esforçar para ajudar muito mais. Força Rio Grande do Sul. Obrigado a todos os amigos que estão a envolver-se de alguma maneira para enviarmos os mantimentos! Vocês sabem quem são! Só gratidão", escreveu na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.