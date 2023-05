Atualmente à espera da chegada do segundo filho, fruto do relacionamento com o rapper A$AP Rocky, Rihanna decidiu lembrar a sua primeira gravidez através de uma partilha que fez no Instagram.

A artista e empresária, de 35 anos, publicou fotografias nas quais exibe a sua enorme barriga.

"Em homenagem à minha primeira gravidez, ao abraçar da maternidade e à magia que este corpo fez! Bebé RZA... ele não faz ideia do quão maluca esta mãe é, ou o quão obcecada eu ficaria por ele", escreveu na legenda da publicação.

Veja as imagens:

Recorde-se que Rihanna revelou que estava novamente grávida no espetáculo do intervalo do Super Bowl, que aconteceu no passado mês de fevereiro.

