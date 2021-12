Rihanna viu novamente os rumores sobre uma possível gravidez a circularem. Muitos especularam se estaria à espera do primeiro filho em comum com o namorado, A$AP Rocky, depois de ter surgido num evento com vestido cor de laranja que deixou a sua barriga em destaque. No entanto, desta vez não terá ficado calada.

De acordo com a Elle, a cantora respondeu a um fã sobre os rumores. “Posso ir ao baby shower? Seja verdade ou não, os teus bebés serão lindos. Desculpa, mas toda a gente esta a falar sobre isso”, disse o seguidor.

“[…] Não vieste aos primeiros 10 baby showers! Vocês engravidam-me todos os anos”, terá respondido a artista.

