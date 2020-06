Rihanna alugou uma casa à beira-mar, nos Hamptons (vilas de luxo localizadas no estado de Nova Iorque, EUA), durante um mês.

De acordo com o New York Post, a cantora pagou 415 mil dólares pela casa durante meados de julho e meados de agosto.

A habitação tem cinco quartos, seis casas de banho, piscina e um cais privado a 90 metros da casa com um barco.

O jornal destaca ainda que a mansão foi já usada pela família Kardashian, no verão de 2014, onde filmaram 'Kourtney & Khloé Take the Hamptons'.

Leia Também: Rihanna surge arrasadora numa lingerie muito sensual