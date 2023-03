Rihanna surpreendeu os seguidores com uma rara partilha mais pessoal. A cantora mostrou na sua página de Instagram uma fotografia do filho, que nasceu em maio do ano passado, captada enquanto o menino estava no berço.

Mas não ficou por aqui e na mesma publicação mostrou também um vídeo e uma fotografia do menino, igualmente em casa, a ouvir 'Lift Me Up', de Rihanna.

"O meu filho quando descobriu que o seu irmão vai aos Óscares e ele não", escreveu a artista na legenda das imagens. Veja na galeria o vídeo do menino a ouvir a mãe a cantar.

De recordar que a cantora - que está grávida pela segunda vez - está nomeada pela primeira vez a um Óscar. A gala vai decorreu no dia 12 de março.

© Instagram_badgalriri

© Instagram_badgalriri

