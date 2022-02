Rihanna e A$AP Rocky esperam o seu primeiro filho em comum, noticia o Daily Mail. O casal foi 'apanhado' a dar um passeio por Nova Iorque na passada sexta-feira, 28 de janeiro, altura em que a cantora exibiu, orgulhosamente, a sua barriguinha.

Conforme poderá ver pelas imagens, a empresária, de 33 anos, escolheu um casaco cor de rosa conjugado com umas jeans, deixando a barriga de fora (apesar do frio que se faz sentir na 'Big Apple').

As imagens testemunham este momento de grande felicidade do casal, com o rapper a destacar-se pelos gestos de carinho com Rihanna.

Recorde-se que Rihanna e A$AP eram amigos há mais de dez anos, quando decidiram começar a namorar em novembro de 2020.

