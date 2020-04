O pai de Rihanna, Ronald Fenty, foi diagnosticado com o novo coronavírus e revelou, em entrevista ao The Sun, que a filha, mesmo estando longe, foi uma grande ajuda no que diz respeito ao tratamento da Covid-19.

"Falou comigo todos os dias", começou por dizer, acrescentando logo de seguida que a cantora até chegou a enviar-lhe um ventilador. No entanto, não precisou de usar o mesmo.

"Tenho de dizer: 'Amo-te muito, Robyn [Rihanna]'. Ela fez tudo por mim. Agradeço tudo o que ela fez", acrescentou.

Ronald, de 66 anos, não ficou por aqui e contou ainda que teve de passar 14 dias completamente isolado. "Tive febre muito alta. Honestamente, achava que ia morrer", confessou, agora que já ultrapassou a luta contra a doença.

