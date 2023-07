Esta semana, Ricky Martin e Jwan Yosef anunciaram o fim do seu casamento, separação sobre a qual o Daily Mail acrescenta agora novos pormenores.

"Como muitos casais, o Ricky e o Jwan tiveram uma relação aberta a maior parte do casamento", descreveu uma fonte à publicação. "Isto funcionou para eles, até deixar de funcionar", diz ainda.

"Nenhum deles apaixonou-se por outra pessoa. Sexo era algo que faziam juntos e em separado com outros parceiros", nota-se ainda.

Até ao momento, os representantes do artista não comentaram estas informações.

Note-se que o cantor, de 51 anos, e o pintor, de 38, estavam casados há seis anos. Em comum têm dois filhos, Lucia, de quatro anos e Renn, de três, de quem irão partilhar a custódia.

O Page Six destaca ainda que graças a um acordo pré-nupcial, Yosef não "precisará de se preocupar com as suas finanças", uma vez que todas as condições lhe serão asseguradas por Ricky Martin. "Ele sabe do valor que ele tem enquanto pai na vida dos filhos", notou um amigo.

