Uma das opiniões mais aguardadas sobre a polémica estalada que Will Smith deu a Chris Rock chegou. Ricky Gervais comentou o incidente ocorrido no passado domingo, conforme noticia o jornal Daily Mirror.

O comediante britânico - conhecido pelo duro 'roast' que fez às celebridades nas várias edições dos Globos de Ouro que apresentou - deu a sua opinião sobre o sucedido enquanto estava a preparar novo material para um espetáculo em Highgate, Londres.

"Vou passar isto à frente. Não tenho material sobre o Will Smith. Fiz questão de não estar lá quando isso aconteceu", começou por referir.

"O que é que isso tem a ver comigo? As pessoas ficaram do género: 'O que aconteceria se o Ricky Gervais o tivesse feito [a apresentação dos Óscares]?. Bem, eu não teria feito uma piada sobre o cabelo da mulher dele. Eu teria feito uma piada sobre o namorado dela", atira, numa alfinetada direta a Will Smith.

Recorde-se que Will e Jada deram que falar em junho de 2020, depois de August Alsina ter referido que estava num relacionamento com Jada, que mais tarde confirmou o sucedido. Note-se que já foram várias as ocasiões em que o casal Smith assumiu que se encontrava numa relação aberta.

Ainda na senda da polémica, Gervais afirmou: "Este novo material vai para o meu espetáculo 'Armageddon'. Posso mudar o nome para Alopecia". Alopecia, sublinhe-se, é o nome da doença que causou a queda de cabelo a Jada Pinkett Smith.

