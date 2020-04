Ricky Gervais deixou o seu aplauso público aos profissionais de saúde que enfrentam a pandemia da Covid-19, nomeadamente no Reino Unido, onde reside. Em entrevista ao The Sun, o comediante britânico mostrou a sua assertividade para com todos os que se lamentam da falta de liberdade no período de quarentena.

"Quando isto acabar, não quero ouvir pessoas a reclamar do seu bem-estar novamente. Nunca mais quero ouvir as pessoas reclamar dos enfermeiros", começou por dizer.

"Estas pessoas trabalham turnos de 14 horas e não reclamam. Usam máscaras e ficam com feridas depois de arriscarem as suas vidas e das suas famílias sem nenhum interesse", frisou.

O humorista demonstrou ainda a sua revolta com todos os que se encontram numa situação privilegiada e ainda assim se lamentam: "Depois vejo pessoas a reclamar da sua mansão com piscina. E, honestamente, não quero ouvir isso".