“A maior parte das ofensas vem do facto de as pessoas confundirem o tema da piada com o alvo real”, defendeu o comediante.

Ricky Gervais defendeu as piadas feitas com "assuntos tabu" depois de ter sido criticado devido ao seu novo espetáculo da Netflix - 'SuperNature'. Em declarações ao programa 'The One Show', da BBC, o comediante britânico afirmou: "Penso que é para isso que a comédia serve - para nos desanuviar das coisas, e para lidar com assuntos tabu. Quero levar o público para um lugar onde nunca esteve, mesmo que seja por um segundo". "A maior parte das ofensas vem do facto das pessoas confundirem o tema da piada com o alvo real", defendeu ainda. "É como se fosse um salto de pára-quedas - dá medo, mas depois aterras e está tudo bem. A comédia é para isso - para lidarmos com assuntos tabu de maneira a que deixem de ser assustadores. Por isso abordo tudo", completou quanto à polémica. Gervais confessou igualmente que é errado pensar que por se fazer uma piada sobre um determinado assunto significa que se é contra ele. "A vida real é muito pior. São apenas piadas. Não significam nada. Servem apenas para te rires durante uma hora. E é por isso que falo de temas tabu", diz, por fim. Leia Também: Ricky Gervais 'debaixo de fogo' por causa de piadas sobre transexuais