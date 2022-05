Ricky Gervais viu-se envolvido em mais uma polémica por causa de piadas sobre transexuais que fez no seu novo espetáculo para a Netflix - ‘SuperNature’.

O humorista britânico deu que falar no Twitter, com vários internautas da comunidade LGBTQ a apelar aos espectadores que boicotassem o espetáculo e a própria Netflix.

“Adoro as mulheres modernas”, disse Gervais. “Elas são incríveis, não são? As que temos visto ultimamente. Aquelas com barbas e pi***. Valem ouro, adoro-as”, atirou.

Depois, referindo-se à controvérsia que surgiu sobre as casas de banho e os transexuais, a estrela de ‘Afterlife’ notou: “E agora as antiquadas dizem, ‘eles querem usar as nossas casas de banho’. ‘Porque não haveriam de usar?’. ‘São para mulheres!’”, continua.

“Elas são mulheres - olhem para os pronomes! O que é que esta pessoa tem que não é de mulher?’. ‘Bem, o pénis dele. O pénis dele e o bigode! E se ele me violar?’”, afirma.

“E se ela te violar, seu TERF”, completou, usando o termo que refere pessoas que rejeitam a ideia das mulheres transexuais serem mulheres reais.

Apesar das piadas, Ricky diz ser apoiante da comunidade transexual. “Na vida real apoio os direitos da comunidade trans. Apoio todos os direitos humanos, e os direitos trans são direitos humanos. Vivam a vida que desejarem. Usem os pronomes que preferirem. Sejam o género que sentem que são, mas cedam um pouco, meninas. Tirem a pi**, só peço isso", completou.

Recorde-se que anteriormente o comediante tinha referido que o seu grande objetivo com este espetáculo era ser ‘cancelado’ nas redes sociais, algo que parece ter conseguido.

O espetáculo já está disponível na Netflix.