Richarlison vive agora uma nova história fora das 'quatro linhas'. Como já lhe demos conta aqui, os ex-concorrentes do 'Big Brother Brasil' estão fechados numa nova casa e à espera de uma oportunidade para regressar ao programa.

Com isso, os participantes que já haviam sido eliminados ganharam novo destaque, bem como tudo aquilo que contam enquanto estão a ser filmados pelas câmaras deste reality show.

Tina, uma das concorrentes em causa, levantou rumores sobre um alegado envolvimento com Richarlison durante o carnaval, poucos dias depois de ter sido expulsa da 'casa mais vigiada do Brasil'.

O avançado, no entanto, nega que isto tenha acontecido e nas redes sociais lançou ainda uma teoria sobre o sucedido.

Richarlison, na caixa de comentários de uma das notícias partilhadas no Instagram, escreveu "Sósia do Richarlison, está aprontando aí, né?".

O jogador identificou uma página criada por uma pessoa que se assume como muito parecida com ele, mas até o sósia, nas stories do Instagram, nega o envolvimento com Tina: "Eu não".

Nas últimas horas, a notícia sobre o envolvimento de Tina e Richarlison já foi igualmente negada pelas pessoas que ficaram responsáveis pela gestão das redes sociais da concorrente do 'Big Brother Brasil'.

