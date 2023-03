A temporada de 2023 do 'Big Brother Brasil' prepara-se para entrar numa nova fase. Nove concorrentes já eliminados estão a votos e a dois deles será dada a oportunidade de regressarem ao jogo.

Cristian, Fred Nicácio, Gabriel, Gustavo, Key Alves, Larissa, Marília, Paula e Tina disputam assim os lugares disponíveis, embora a mesma possibilidade tenha sido dada a um décimo concorrente, que dela abdicou.

Fred acabou eliminado do último 'paredão' com 50,23%, derrotado por Gabriel Santana e Domitila Barros, que receberam 48,69% e 1,08% dos votos, respetivamente.

Após ter sido imediatamente enviado para a 'Casa do Reencontro', e já ao lado dos concorrentes que disputam o regresso ao programa, Fred decidiu desistir. "Não aguento mais as saudades do meu filho e acho que tudo o que tinha para mostrar dentro do jogo, eu mostrei", disse o influenciador digital.

Vale notar que qualquer pessoa que esteja em Portugal também pode participar na votação que está a decorrer. Para isso, basta carregar aqui.

Acompanhe o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

Leia Também: 'Big Brother Brasil'. Concorrentes eliminados disputam regresso à casa