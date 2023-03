Com os últimos acontecimentos do jogo, a repescagem era inevitável. Depois de Bruno ter desistido e de António 'Cara de Sapato' e MC Guimê terem sido expulsos por conduta imprópria, o 'Big Brother Brasil' aposta agora no regresso ao jogo de dois concorrentes eliminados.

Conforme Tadeu Schmidt, apresentador do programa, explicou na última emissão, será dada a oportunidade de regressar à casa a duas pessoas expulsas.

O participante que for eliminado no 'paredão' que já está a votos entrará na 'Casa do Reencontro', onde se juntará aos seguintes ex-colegas: Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Dois deles irão, depois, voltar ao jogo.

