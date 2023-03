Foi uma decisão inesperada que deixou todos os espectadores do 'Big Brother Brasil' em choque. A produção do reality show decidiu expulsar dois concorrentes devido a comportamentos impróprios ocorridos durante a festa da madrugada de ontem, dia 16 de março.

Como o Fama ao Minuto já lhe havia dado conta aqui, MC Guimê foi filmado a forçar por diversas ocasiões o contacto físico com Dania Mendez, a concorrente mexicana que havia entrado no jogo poucas horas antes.

Além do rapper, também António 'Cara de Sapato' foi acusado de tentar beijar a nova colega de casa, chegando mesmo a agarrar-lhe os braços para esse efeito.

Tadeu Schmidt, apresentador do programa, fez uma ligação em direto com os concorrentes e informou que, mesmo depois de Dania Mendez ter sido ouvida relativamente às situações acima mencionadas e de não se ter mostrado desconfortável com as mesmas, a produção decidiu expulsar Guimê e António.

A punição levou quase todos os moradores da 'casa mais vigiada do Brasil' às lágrimas, com particular destaque para Dania, a principal visada nas situações.

Desta forma, a casa ficou reduzida a 10 concorrentes. Guimê, para lá da expulsão, terá agora de lidar com a indignação da namorada, a cantora Lexa, que já assumiu nas redes sociais o seu descontentamento após ter visto tudo o que aconteceu na festa.

Importa lembrar que pode acompanhar o 'Big Brother Brasil' através da aplicação Globoplay, bem como a partir das redes sociais da plataforma.

