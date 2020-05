Ricardo Quaresma é mesmo um pai muito orgulhoso! Prova disso foi a mais recente publicação que o jogador de futebol fez na sua conta de Instagram.

Trata-se de um vídeo no qual os dois filhos mais novos, Richy, de sete anos e Kauana, de quatro, surgem a brincar os dois.

"O mano a ensinar a mana", escreveu na legenda da publicação, mostrando a sua admiração.

Importa lembrar que as crianças são fruto do atual relacionamento do jogador com Daphny. Quaresma é ainda pai de Ariana, de 10 anos, de uma relação anterior.

Eis o momento!

