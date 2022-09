Francisca dedicou uma carinhosa mensagem, e cheia de amor, a Ricardo Pereira. Palavras que chegam na celebração do aniversário do ator.

"Para mim ele é o mais bonito, o mais bonito em todos os aspetos, a sua generosidade comove-me, a forma que o Ricardo leva a vida contagia todos à sua volta, capitão do nosso barco, porto seguro da nossa família, amigo do seu amigo", começou por escrever Francisca, esta quarta-feira, 14 de setembro,

"Consegue ser o mais divertido e o mais animado, assim como o que leva mais a sério a sua profissão, que se dedica de corpo e alma, que dá aquilo que tem e que não tem. Com o Ricardo não existem momentos 'ruins', a energia que ele carrega é a mais positiva de todas e contagia todos a sua volta…. O dono do coração mais iluminado! Todos os dias aprendo a ser melhor ao teu lado, sorte meu amor de todos os que se cruzam no teu caminho porque tenho a certeza que levam sempre algo positivo e mágico! És especial, mereces tudo aquilo que conquistas", acrescentou.

"Os nossos três filhos são o resultado do mais puro que existe de amor, admiro-te, amo-te e quero-te ao meu lado até velhinhos de mãos dadas porque a vida ao teu lado é a história mais incrível que alguma vez já vi. Parabéns, meu grande amor", completou.

