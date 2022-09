"Quem é que faz anos hoje? Quem é? Parabéns, meu querido Ricardinho. Hoje o dia é teu". Foi com estas palavras que Sofia Cerveira começou a recente publicação que fez no Instagram e onde celebra o aniversário do colega e amigo.

"Tem sido tão boa esta nossa caminhada!!! Já nos conhecemos há tantos anos (as fotos não nos deixam mentir) e sempre que estamos juntos celebramos a vida com muita alegria", escreveu.

"Obrigada pelo amigão que és, pelo parceiro sempre atencioso em tantos desafios profissionais! Que essa tua luz tão especial continue a contagiar-me com o que de melhor há em ti", acrescentou, desejando a Ricardo Pereira "um dia repleto de amor junto da querida família".

"E que este ano te traga tudo, tudo o que mais desejas!! Quem mais quer dar os parabéns ao nosso Ricardo Pereira?", rematou.

