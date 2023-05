Ricardo Pereira assumirá a partir de agora a função de produtor criativo na Netflix, contratação que tem como objetivo o mapeamento de projetos portugueses que possam ser desenvolvidos nessa mesma plataforma de 'streaming'.

O ator recorreu esta quarta-feira, dia 3 de maio, às redes sociais para reagir à novidade, referindo que está "muito feliz" com o desafio.

"Quem me conhece sabe que desafio é a palavra que me move e cá estou eu pronto para mais um e dos grandes! É com muito orgulho que hoje partilho esta novidade… o início de uma nova aventura com a Netflix, de mangas arregaçadas e pronto para esta nova etapa profissional como produtor criativo, showrunner e ator no universo do 'streaming', começou por escrever.

"Estou muito feliz por fazer parte de um projeto inovador, por conseguir conciliar diferentes funções dentro do mundo artístico e ter a possibilidade de cada vez mais me envolver nas diferentes etapas do processo criativo, assim como, ter a oportunidade de promover e descobrir talentos, num intercâmbio maior entre profissionais do audiovisual nos vários países! Estamos só no começo desta nova fase e por isso muitas novidades estão por vir! Vamos ao trabalho!", concluiu.

