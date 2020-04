Ricardo Pereira decidiu ocupar os seus dias em casa com um projeto que visa também ocupar e animar as tardes dos seus seguidores.

'#EmCasaCom' tem lugar e hora marcada no Instagram do ator português, que atualmente vive no Brasil, e promete "conversa soltas e livres" com outras celebridades.

"Pedi ao meu filho Vicente para fazer um desenho para ser a imagem das minhas lives e a um amigo querido para pensar num nome... está ai o resultado. Amanhã começa o #EmCasaCom aqui no meu Instagram com o meu primeiro convidado, Caua Reymond", anunciou.

Para os fãs que não vão querer perder um episódio deste projeto, importa referir que em Portugal Ricardo Pereira entra em direto no horário das 19h00 e no Brasil às 15h00.

