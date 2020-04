Manuel Luís Goucha resolveu na manhã desta quarta-feira, enquanto conversava com Alice Alves no programa 'Você na TV', da TVI, recordar um dos episódios mais insólitos que viveu em televisão.

À época, o rosto da TVI apresentava o 'Somos Portugal' numa emissão especial de Natal, em Priscos, ao lado de Marisa Cruz e Marta Cardoso.

Já no fim do programa, no momento de entregar o prémio monetário para quem havia ligado para o passatempo, foi uma senhora de voz triste e carregada a atender o telefone.

"O que se passa, minha senhora?", perguntaram os apresentadores.

"Morreu a minha sogra", lamentou a mulher. Sem hesitar, Marisa Cruz deu uma resposta que deixou Goucha de boca aberta: "Pronto, já tem para o funeral", citou o apresentador esta manhã.

De acordo com Manuel Luís Goucha, que não conseguiu conter o riso ao lembrar esta divertida história, a resposta de Goucha estaria relacionada ao facto de Marisa ter passado a tarde a 'provar' tudo aquilo que lhe foram oferecendo. "Já era o efeito do copito a mais", brincou.

Leia Também: Saudades? Manuel Luís Goucha lembra há quantas semanas não vê o marido