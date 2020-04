As saudades começam a apertar para Manuel Luís Goucha e para o seu marido, Rui Oliveira. Desde que voltou aos diretos ao comando do programa 'Você na TV', da TVI, o apresentador deixou de estar pessoalmente com o marido.

"Não vou ao Alentejo há cinco semanas, não vejo o Rui há cinco semanas", lembrou Goucha durante a emissão desta quarta-feira, explicando que tem 'matado' as saudades do marido através de videochamadas diárias (várias vezes ao dia).

A 'separação' forçada do casal deve-se ao facto de o apresentador estar a viver em Lisboa, para gravar o programa das manhãs da TVI, e Rui Oliveira ter ficado no monte de ambos no Alentejo. Para evitar a propagação do novo coronavírus, o casal decidiu fazer a quarentena em separado.

