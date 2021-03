Ricardo Martins Pereira comentou a sua separação de Ana Garcia Martins durante um vídeo em direto que fez esta quarta-feira, dia 25 de março, na sua conta de Instagram.

O empresário, também conhecido como 'O Arrumadinho', defendeu o seu direito de não expor o assunto publicamente.

"É importante que as pessoas percebam que para nós que estamos a viver, a nossa vida transcende as redes sociais. Eu falo daquilo que quero falar nas minhas redes sociais, no momento em que eu acho que devo falar, sobre os temas que acho que devo falar", começa por referir.

"Não minto, não vou criar coisas que não existem. Aquilo que se passa na minha vida pessoal, que não é obviamente só minha, impacta a vida de outras pessoas, não só a da Ana como a dos nosso filhos, tratamos entre nós. Não publicamente ou através de jornais", defendeu.

"Não devemos explicações a ninguém sobre esse tipo de coisas", frisou ainda, apesar de reconhecer que algumas das pessoas que o questionam acerca disso estão genuinamente preocupadas.

"Não há resposta certas quando falamos de relacionamentos. Aquilo que é verdade hoje, não o será amanhã. O que acontece num dia, se calhar já não acontece noutro. Para estarmos a dizer uma coisa hoje e outra amanhã, mais vale não dizer nada. (...) Neste momento não há nada para dizer", esclareceu.

Importa sublinhar que hoje, dia 25, no programa 'Dois às 10', Pipoca explicou o que a levou a afastar-se das redes sociais e da exposição pública.

Recorde-se que o casamento de Ricardo e Ana durou cerca de 10 anos. Em comum, o ex-casal tem dois filhos: Mateus e Benedita.

