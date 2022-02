Ricardo Martins Pereira deu uma entrevista a Manuel Luís Goucha a quem relatou um lado particularmente frágil da sua vida pessoal. O empresário, também conhecido como o 'Arrumadinho', revelou que foi burlado pelo pai, tendo ficado com uma dívida de 90 mil euros, que ainda hoje está a pagar.

"Para mim isso foi a gota de água da relação que tive com ele. Tentei manter uma relação sempre cordial, de amizade e de proximidade até aos meus 30 anos, até 2006, no ano em que ia ser pai. No ano em que ia ser pai descubro que ele faz uma burla com o meu nome que faz com que fique com uma dívida de, aproximadamente, 90 mil euros. Aí tive a derradeira conversa com ele", recorda.

"Disse-lhe: Vou ser pai este ano, ainda não sou pai, mas já sinto um amor pelo meu filho que me faz ter a certeza de que numa situação dessas atirava-me para debaixo do comboio para salvar o meu filho. Tu estás a atirar-me a mim para debaixo do comboio por uma coisa que é da tua responsabilidade", lamenta.

"Dei-lhe um ultimato: tens até este dia para pagar esta dívida, se tu não pagares prometo que nunca mais te dirijo a palavra na vida, e assim foi. Já sabia que ele não ia pagar a dívida. Tive uma reunião com a minha gestora de conta do banco, entreguei todas as minhas poupanças, fiquei sem todo o dinheiro que tinha e o resto contraí um empréstimo a 20 anos que ainda hoje estou a pagar", explica.

Por fim, afirma: "Doeu muito, sobretudo nos primeiros anos porque também não foi completamente aceite na família. Todos os meus irmãos em solidariedade para comigo cortaram relações com o meu pai, nenhum filho fala com ele, mas da família do lado dele, a mãe dele e a minha tia não aceitaram de forma fácil esta minha decisão, sobretudo porque se alastrou aos meus irmãos também, sentiram que ele ficou sozinho".

Veja o momento.

