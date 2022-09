Depois de terem assinalado o aniversário da filha mais nova, Julieta, que completou cinco anos no dia 2 de setembro, Ricardo e Francisca Pereira mostraram imagens da festa.

"Dia da nossa Julieta!!! Dançámos, rimos, bailámos e pulámos no meio pintámos e fizemos slimes, tudo num silêncio incrível… só que não!!! Festa tem que ter barulho, emoção e alegria, e hoje foi tudo isso e muito mais!!! Ela disse que amou e nos sabemos que sim", pode ler-se numa publicação que foi feita no Instagram e onde é possível ver um vídeo com imagens dos festejos do aniversário.

Mas não ficaram por aqui e uma nova partilha, feita por Francisca Pereira, junta várias fotografias deste momento especial. "Ainda no mundo da fantasia", escreveu na legenda.

De recordar que o ator e a companheira são ainda pais de Francisca e Vicente.

Leia Também: Ricardo e Francisca Pereira celebram aniversário da filha mais nova