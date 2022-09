A semana de Ricardo e Francisca Pereira termina com a celebração de uma data especial. A filha mais nova, Julieta, completa cinco anos esta sexta-feira, 2 de setembro.

Uma data que o casal fez questão de destacar no Instagram. "Existem coisas que não se explicam, sentem-se… Desde o primeiro dia que abracei a Julieta sabia que era um encontro diferente, e a cada ano essa sensação fica mais evidente! Parabéns meu mais pequeno grande amor", pode ler-se na legenda de algumas fotografias que a mamã destacou na rede social.

Por sua vez, o ator escreveu: "Julieta do nosso [coração], a alegria que carregas contagia a família inteira, que seja sempre assim… Parabéns hoje e sempre!!! Amo-te".

Mas as manifestações não ficaram por aqui e foi ainda destacado no Instagram um vídeo da menina. "[...] O tempo voou, cinco anos passaram num sopro…. A cada dia uma nova aventura, a cada dia uma gargalhada que damos por tua causa! Mandona, alegre, determinada e carinhosa, beijoqueira como nome do meio, assobia como uma pessoa de 30, com o nariz mais perfeito e arrebitado! A intensidade do furacão Julieta só aumenta com o passar dos anos. Julie, que a vida continue a ser linda e divertida, e um dia quando com calma leres este texto e vires este vídeo saberás que a mãe e o pai são os teus maiores fãs", disse Francisca Pereira.

De recordar que Ricardo e Francisca Pereira são ainda pais de Francisca e Vicente.

