Ricardo foi o concorrente escolhido pelo público para abandonar a casa do 'Big Brother' na gala deste domingo, 5 de dezembro. Estivemos à conversa com o próprio durante uma conferência de imprensa para jornalistas, onde nos falou de alguns dos momentos que mais marcaram a sua passagem pela casa mais vigiada do país.

O entrevistado começa por dizer que "estava preparado para o pior, esperando o melhor", pelo que a sua saída acabou por não o surpreender.

"A Débora é uma figura super caricata é aquele tipo de concorrente que o português gosta", evidenciou.

A paixão por Joana que nasceu na casa

"O jogo é feito por pessoas e as pessoas têm sentimentos. Tanto eu como a Joana nunca pensamos que íamos ter uma aproximação lá dentro": é desta forma que o entrevistado começa por abordar a sua ligação com Joana, por quem se apaixonou no reality show.

"Para mim não foi prejudicial, espero que a Joana sinta que também não foi para ela. Senti que vivi uma bonita história e vivida a dois é ainda melhor", sublinha.

Neste contexto, Ricardo esclareceu ainda os rumores que correram cá fora, os quais davam conta de que ele e a amada já se conheciam antes de entrar no programa. "Não nos conhecíamos cá de fora. Não sei de onde veio essa teoria da conspiração. Nunca a tinha visto", garante.

"Dizia muitas vezes que até aos 30 anos não me ia apaixonar, e aos 28 anos, assim que entrei apaixonei-me logo. Estava super bem, estava solteiro há quatro anos. A verdade é que não controlamos os sentimentos. Tanto eu como a Joana fomos apanhados nesta onda e deixámo-nos ir. Esperemos que tenha pernas para andar", acrescenta, referindo que só terá a certeza quando ambos regressarem à sua vida normal.

"Existem pessoas que acham que não vamos dar certo, mas ninguém sabe. Para mim ainda nada mudou. Sei que sou associado a muita vida louca, mas é apenas uma associação. Parece que tenho essa pinta de playboy. Sim, sou vaidoso, gosto de estar ao meu melhor nível, mas não tenho essa ideia de que sou esse homem da noite", sublinha

O grande arrependimento de Ricardo no 'Big Brother'

Sem dúvida que um dos momentos que mais marcou a participação de Ricardo no 'Big Brother' aconteceu quando este foi acusado de ter tido uma aproximação sexual a Joana sem o consentimento desta.

O agora ex-concorrente lamenta que tenha surgido essa confusão apenas por causa de um comentário que fez numa brincadeira com Bruno.

"Fazia-me confusão que estivessem sempre de volta deste tema, porque ela tem família cá fora. Eu tenho as costas largas para ouvir e responder, mas não gostava de os ver a fazer com a Joana", explica, referindo-se ao constante escrutínio feita à volta da intimidade dos dois.

"Naquela brincadeira o Bruno estava num registo nada sério. Eu disse que não tinha nada para confessar", recorda, notando que o que referiu a seguir em nada tinha a ver com sexo não consentido, mas sim com masturbação.

"Tenho pena de ter sido mal interpretado. A brincar jamais falei do tema sexo não consentido. Deixa-me triste que a Joana tenha ficado associada a isto, assim como a família, por uma brincadeira de 20 segundos. O tema era masturbação e eu estava a brincar, no gozo total. Jamais pensei que iria ferir pessoas mais sensíveis ao tema. Arrependo-me quando sei que as pessoas ficaram magoadas. A essas quero pedir desculpa. [Mas] não me vou associar a algo asqueroso que em 28 anos nunca me aconteceu", esclarece.

"Já estamos com alguma proximidade, mas acho que ninguém tem nada a ver com o que fizemos o que fizemos, é algo que só a mim e à Joana diz respeito. Há uma proteção de privacidade. Fiz aquilo para proteger a Joana, com todo o gosto. Quem não percebe o que disse é mesmo porque não quer", adianta.

O relacionamento com os dois filhos

Sendo pai de dois filhos, frutos de um relacionamento anterior, Ricardo já teve a oportunidade de falar com ambos sobre Joana e a reação não poderia ser mais positiva. Se o mais velho lhe disse que o que importava era "que fosse feliz", o mais novo notou que "Joana era gira", o que deixou o concorrente de imediato aliviado.

Este acredita que quando Joana sair, acabará por criar uma amizade com os filhos, sobretudo com base numa carta que esta escreveu a Ricardo ainda dentro da casa onde referia que os meninos "já faziam parte da sua vida".

Quanto à mãe das crianças, Ricardo diz ter uma "relação cordial" com a mesma, não lhe guardando qualquer tipo de rancor.

A vida depois do jogo

Ricardo, como seria de esperar, quer que seja Joana a ganhar o reality show, mas a não ser ela, acredita que a vitória ficará para Ana Barbosa. "É a concorrente mais completa e mais forte que está ali", argumenta.

Agora, pretende descansar e voltar à realidade, onde espera que novas oportunidades surjam. "Se não houver oportunidades, vou seguir o meu plano e tirar o curso de personal trainer e, em segundo caso, voltar para a aviação".

