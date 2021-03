Ricardo Araújo Pereira respondeu a uma série de perguntas mais curiosas, digamos assim, feitas por Filipa Galrão e Joana Marques da Rádio Renascença.

Uma delas foi a seguinte: "O Tiago Dores é o único dos 'Gato Fedorento' que não trabalha contigo. Estão chateados?".

"Não", garantiu o humorista. "Nunca foi a nossa vocação aparecer à frente das câmaras, basicamente foi mais um acidente. No caso do Tiago ele tem mais que fazer, mas falamo-nos na mesma. Ele já recusou fazer isto em 2015 quando estávamos na TVI, portanto esta pergunta chegou com um atraso tão grande", respondeu.

