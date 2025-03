A 'Mixórdias de Temáticas' está de voltar à Rádio Comercial. A grande novidade foi anunciada oficialmente esta quinta-feira, 27 de março.

Ricardo Araújo Pereira marcou presença hoje nos estúdio da rádio, respondido ao pedido dos ouvintes que nos últimos dias apelaram a que voltasse a criar a rubrica que durante anos fez sucesso nas manhãs da Comercial.

"Os pedidos de ouvintes foram tantos, que tivemos quer ceder... A Mixórdias de Temáticas vai voltar à Rádio Comercial no fim do próximo mês, com a Série Cardoso. Dia 28 de abril, vai poder voltar a ouvir o Ricardo Araújo Pereira nas Manhãs da Comercial", pode ler-se no anúncio partilhado nas redes sociais.

Leia Também: Humoristas de 'Gato Fedorento' de volta em podcast