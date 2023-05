Ao longo dos quatro espetáculos dos Coldplay em Portugal foram muitas as caras conhecidas que estiveram presentes e não faltaram partilhas nas redes sociais.

Fernanda Serrano foi ao último concerto da banda britânica em Coimbra e não deixou de destacar algumas imagens na sua página de Instagram.

"Ontem vi o espetáculo mais bonito, cheio de cor, energia e amor, que alguma vez pensaria vir a assistir junto dos que amo! Conheci tanta gente bonita e simpática, que me fez confirmar que estou no caminho certo", começou por refletir no dia a seguir ao espetáculo, esta segunda-feira.

"Rodeada de família e amigos, foi um dia bom, muito bom! Maravilhoso! Ri muito, chorei ainda mais e agradeci o momento! Porque a vida também é isto", acrescentou, deixando depois agradecimentos aos artistas que subiram ao palco e que preencheram esta noite de muita alegria.

"Obrigada Coldplay, obrigada Bárbara Bandeira por seres uma artista com tanto sangue novo bom, obrigada Carminho pela voz e talento únicos, obrigada Ivandro por colorires as nossas músicas favoritas! Noite memorável E sim… continuo a acreditar no amor", completou.

