A menos de uma semana da coroação de Carlos III e de Camilla foram revelados alguns pormenores acerca das indumentárias que os monarcas irão usar na ocasião.

Este sábado, 29 de abril, o palácio revelou novas fotografias das vestes que o rei, de 74 anos, e a rainha consorte, de 75, irão usar no dia 6 de maio, na Abadia de Westminster.

Seguindo a tradição, os soberanos vestirão dois mantos diferentes durante a coroação: 'Robes of State', um manto que será usado na chegada à Abadia de Westminster e 'Robes of Estate', exibidos já no final da cerimónia e tendo um caráter mais personalizado.

Nas imagens divulgadas pela Royal School of Needlework (Escola Real de Costura), fundada em 1872 da qual Camilla se tornou madrinha real em 2017, os funcionários aparecem a bordar os respetivos emblemas reais nas capas.

O primeiro manto do rei ('Robes of State') é feita em veludo carmesim e foi usada pelo rei George VI, avô do rei Carlos, na sua coroação em 1937. Já a segunda ('Robes of Estate'), também usada por George VI, é em veludo roxo.

