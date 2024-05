Um dos programas mais acarinhados da RTP1 está prestes a voltar à antena, desta vez, numa nova versão dedicada às crianças. O 'MasterChef Júnior' estreia a 1 de junho e também já se conhece o painel de jurados.

Os chefs Pedro Pena Bastos, Óscar Geadas e Teresa Horta Colaço voltam ao formato, eles que assumiram estas mesmas funções na edição do ano passado.

De acordo com a página oficial do programa nas redes sociais, as inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas aqui.

Leia Também: O 'rei dos purés'! Rui Lemos é o grande vencedor do 'MasterChef Portugal'