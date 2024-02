Quando voltar para Guimarães, Rui Lemos já levará consigo o título de vencedor do 'MasterChef Portugal'. O participante, conhecido no formato como o 'rei dos purés', conquistou o prémio do concurso culinário da RTP1.

Rui deixou para trás Bruna Simões, a concorrente vegana que acabou por ficar em segundo lugar. O pódio fica fechado com Isabel Moura e o quarto lugar é de Bárbara Pereira.

Importa lembrar que as posições foram definidas pelos chefs Diogo Rocha, Noélia Jerónimo e Miguel Rocha Vieira.

Com a vitória, Rui Lemos ganhou uma bola de estudo em San Sebastián, no País Basco.

