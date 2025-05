As noites de sábado da RTP1 estão quase a ser preenchidas por mais um programa... delicioso.

O formato 'MasterChef Júnior' está de volta à antena da estação pública. Depois de uma edição com muito sucesso, eis que agora há novidades no que aos chefs diz respeito. Kiko Martins, Teresa Horta Colaço (que já esteve na edição anterior) e Diogo Rocha são as caras da competição.

A novidade foi avançada na página da RTP1 esta segunda-feira.

"O MasterChef Júnior está quase de volta. Preparado para acompanhar mais uma edição da maior competição culinária do mundo?", pode ler-se.

