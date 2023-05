Harry, Meghan Markle e a mãe da ex-atriz, Doria Ragland, viveram esta terça-feira, dia 16 de maio, um pesadelo que tão cedo não irão esquecer. À saída da cerimónia dos prémios Ms. Foundation for Women, que aconteceu em Nova Iorque, foram perseguidos por paparazzi de carro e a insistência dos mesmos poderia ter tido um desfecho fatal.

O porta-voz dos duques de Sussex, através de comunicado, contou que a situação foi "quase catastrófica" e sabe-se agora que tudo durou mais de duas horas.

O The Independent esclareceu, entretanto, os motivos que levaram o porta-voz a falar sobre a situação de forma tão dramática. Ao que tudo indica, Harry, Meghan e Doria Ragland foram seguidos por seis veículos com vidros fumados, todos eles com uma condução muito "imprudente e agressiva". Um dos jornalistas em causa, segundo a mesma fonte, conduzia enquanto fotografava o carro. Durante a perseguição terão sido cometidas várias contraordenações, de diferentes tipos.

"Embora ser uma figura pública gere um nível de interesse público, isso nunca deverá custar a segurança de ninguém. A divulgação dessas imagens, dadas as formas como foram obtidas, incentiva uma prática altamente intrusiva e perigosa para todos os envolvidos", fez notar ainda o porta-voz do casal através de um comunicado.

Entretanto já estão a circular imagens que mostram o casal à saída da cerimónia. As mesmas terão sido tiradas momentos antes desta perseguição e pode vê-las na galeria.

Harry, Meghan e Doria Ragland acabaram por conseguir sair ilesos do incidente.

Vale lembrar que a princesa Diana, mãe de Harry e William, morreu precisamente na sequência de uma perseguição levada a cabo por paparazzi em Paris, a 31 de agosto de 1997.

