Em breve chega à SIC a novela 'O Preço da Fama', um projeto diferenciado que irá focar-se no mundo da representação. No elenco, e como já lhe demos conta aqui, há vários atores bem conhecidos, para além de outros que foram agora revelados.

Ângelo Rodrigues, um dos protagonistas, partilhou nas stories do Instagram uma folha de serviço das gravações e deixou a descoberto mais nomes que integram o elenco.

Diogo Martins, Igor Regalla, Renato Godinho, Sofia Arruda, Joaquim Monchique, Miguel Raposo, FF e Patrícia Tavares também vão entrar nesta nova novela que será protagonizada por Ângelo Rodrigues, Carolina Carvalho, José Mata e Margarida Vila-Nova.

No caso de Joaquim Monchique, esta será a primeira novela do ator em Portugal, tendo participado num projeto desta natureza no Brasil, em 2009, na produção 'Negócio da China', da Globo.

Vale lembrar que a trama ainda não tem data de estreia prevista, embora se espere que seja transmitida a partir do próximo mês de setembro.



© Instagram/Ângelo Rodrigues

