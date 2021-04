Os detalhes sobre o concerto especial que levou David Carreira à Pampilhosa da Serra, terra natal do pai - Tony Carreira, chegaram finalmente esta quinta-feira, dia 22, através de um comunicado enviado à imprensa.

"Depois do sucesso de 'Amor em Casa', emitido em exclusivo no YouTube do artista, que contou com mais de 90 mil visitantes em direto e que hoje já soma um milhão e 900 mil visualizações, David Carreira, vai realizar um novo live", é anunciado.

'Bom Para Portugal' foi o nome escolhido para esta iniciativa, que visita várias regiões do país "com o objetivo de unir o sector do turismo e da cultura, duas das áreas mais afetadas pelo impacto da presente pandemia".

"O 'Live Bom Para Portugal', que conta com o naming e patrocínio do Dott, vai levar David Carreira, Anjos, Anselmo Ralph, Fernando Daniel, Mickael Carreira, Miguel Oliveira, Nena, Soraia Ramos e Syro a cinco destinos muito especiais, onde se dará a conhecer algumas das maravilhas de Portugal", revela ainda o referido comunicado.

"Açores, Elvas, Lisboa, Pampilhosa da Serra e Pinhel foram os destinos escolhidos pelo artista", que às 18h00 do dia 25 de abril têm encontro marcado consigo no YouTube oficial de David Carreira.

"Syro vai visitar as Flores com David Carreira, numa aventura com momentos imperdíveis. Já os Anjos viajaram com David e Michael até à aldeia que os viu crescer, Pampilhosa da Serra, para um verdadeiro confronto entre irmãos. Nena, Soraia Ramos e o motociclista Miguel Oliveira, surpreendem em Lisboa e Fernando Daniel visita Pinhel, a Cidade Falcão. Já Anselmo Ralph junta-se ao artista na cidade mais fortificada da Europa, Elvas", promete a produção do projeto.

