Na década de 90, a princesa Diana gravou em cassetes algumas das suas memórias de episódios que aconteceram durante a sua vida para o autor Andrew Morton, que as usou para escrever um dos livros mais vendidos sobre a princesa, 'Diana: Her True Story'.

Parte do conteúdo dessas cassetes já foi tornado público em 2017 no documentário ‘Diana: In Her Own Words’, mas agora novos fragmentos nunca ouvidos foram divulgados nos Estados Unidos, uma vez que farão parte de um documentário que irá será lançado no início de 2024 e que será uma continuação daquela produção de 2017.

Segundo informações avançadas pelo Daily Mail, nesses áudios a princesa fala sobre o então príncipe Carlos e também sobre a má relação que tinha com a madrasta, Raine Spencer.

Diana afirmará, na gravação, que o então marido disse a Raine Spencer no batizado do príncipe Harry, em 1984, que estariam "muito dececionados" porque desejavam "uma menina”, ao que a princesa respondeu: “Devias perceber que tens sorte de ter um filho". Daquele dia em diante, Carlos 'fechou-lhe as portas'. "Isso é o que ele faz quando alguém lhe responde", afirmou a princesa.

Noutra cassete Diana mostra o ódio que sentia pela madrasta, com quem o seu pai, John, se casou em 1976. Os pais de Diana divorciaram-se em 1969, quando ela tinha apenas seis anos, e a princesa e os irmãos nunca terão aceitado Raine na família. "Eu estava com tanta raiva. Disse-lhe: 'Odeio-te tanto.' Se soubesses o quanto todos nós te odiamos pelo que fizeste. Arruinaste a casa, gastaste o dinheiro do nosso pai", terá dito a princesa, noutra cassete.

Leia Também: Dez looks icónicos da princesa Diana, 26 anos após a sua morte