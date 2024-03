Pela primeira vez na história do 'Big Brother', o quarto e quinto lugares foi revelados numa semi-final. Cláudio Ramos conduziu a gala este sábado, dia 16 de março, e a noite acabou com menos duas concorrentes na 'casa mais vigiada do país'.

Vina Ribeiro, em quinto lugar, e Noélia Pereira, em quarto, acabaram por 'morrer na praia' e assim ficam afastadas do prémio final. As duas participantes conseguiram reunir apenas 8% e 16% da votação.

Ainda em jogo continuam Bruno Savate, Bárbara Parada e Ana Barbosa. A última concorrente, vale lembrar, levará para casa apenas metade do prémio em caso de vitória, dado que entrou numa fase mais avançada do programa.

A gala final acontece este domingo, logo após o 'Jornal Nacional'.

Leia Também: TVI faz alterações na grelha enquanto novo 'Big Brother' não estreia