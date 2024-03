A atual edição do 'Big Brother', intitulada 'Desafio Final', chega ao fim este domingo, dia 17 de março, o que implica várias mudanças na programação da TVI.

Ao final da tarde, é sabido que o canal transmite dois blocos de imagens deste reality show, intitulados 'Última Hora' e 'Diário'. Com a final do programa (e sendo que a estreia da próxima edição acontece apenas no dia 24), o formato 'Goucha' irá estender-se até bem perto das 19h, altura em que chega o 'Big Brother - A Escolha', como se pode ver na nova grelha divulgada.

Como já lhe demos conta aqui, este novo programa assinala o regresso de Maria Botelho Moniz à antena da TVI depois de ter sido mãe pela primeira vez. Neste espaço, candidatos a concorrentes deste reality show vão tentar convencer os espectadores de que merecem, de facto, um lugar na 'casa mais vigiada do país'.

Já à noite, no período das 23h45, a TVI deixará de ter durante alguns dias o 'Extra' do 'Big Brother' e voltará a ter o 'TVI Extra', igualmente conduzido por Flávio Furtado.

Vale lembrar que a edição de 2024 do 'Big Brother' volta a ter Cláudio Ramos como apresentador. Cristina Ferreira, que havia sido anunciada para esse função, deixou o lugar para o seu novo colega das manhãs.

