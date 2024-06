O monarca, que também é comandante-em-chefe das forças armadas do Reino Unido, regressou a compromissos públicos no início do mês passado, depois de ter sido diagnosticado com um cancro no mês de fevereiro.

Um novo retrato do rei Carlos III, vestido com uniforme militar, foi divulgado este sábado para assinalar o Dia das Forças Armadas britânicas. Na imagem pode ver-se o rei a envergar o seu casaco de cerimónia completo de Marechal de Campo n.º 1 com medalhas e condecorações e com a espada na mão. O monarca, que também é comandante-em-chefe das forças armadas do Reino Unido, regressou a compromissos públicos no início do mês passado, depois de ter sido diagnosticado com um cancro no mês de fevereiro. A publicação da fotografia coincidiu com uma mensagem de vídeo da rainha Camilla dirigida aos membros das forças armadas, na qual lhes chamou "uma fonte de inspiração, segurança e orgulho".