"Cuidado com as conversas impróprias". Era nesta frase, tantas vezes ditas pelo Big, que Gabriel Sousa deveria ter pensado antes de ter revelado informações sobre o contrato que todos os concorrentes assinam antes de entrarem na 'casa mais vigiada do país'.

Gabi, como é carinhosamente tratado pelos colegas do reality show, divulgou numa conversa com Margarida Castro o valor que é recebido por cada participante numa semana, algo que suscita sempre muita curiosidade junto dos espectadores do 'Big Brother'.

"E nós a ganharmos 150 euros por semana à pobre, digo-te... Quando eu vi...", disse Gabriel, imediatamente interrompido pela líder desta semana.

"Vocês não podem falar sobre essas coisas", atirou Margarida, levando o colega a parar com a conversa e a pedir ao Big que as suas declarações fossem cortadas da emissão. Veja abaixo:

