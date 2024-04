O ranking de popularidade do 'Big Brother', divulgado pela TVI todas as semanas, tem vindo a mostrar que a opinião dos espectadores em relação aos concorrentes é muito volátil.

Na nova tabela, conhecida esta manhã de quinta-feira, há várias alterações a registar, ainda que o primeiro lugar volte a ser entregue a Daniel Pereira, mais conhecido como Panelo.

Renata Andrade, que na semana passada ficou em terceiro lugar, subiu uma posição e trocou com Gabriel Sousa, que por contrário desceu para a 'medalha de bronze'.

Já no fundo do ranking, destaca-se a queda abrupta de Gil Teotónio, que passa a ser o menos popular do grupo. Alexandre Ferreira e João Oliveira também desceram e estão agora na 14.ª e 15.ª posições.

Catarina Miranda e Daniela Ventura, as grandes protagonistas da presente edição do reality show, ficaram mais a meio da tabela. Catarina encontra-se na oitava posição, enquanto que Daniela, mais abaixo, está em 13.º lugar.

Vale lembrar que Inês Morais, Rita Oliveira, David Maurício e Alex Ferreira estão nomeados. Um deles deixará a casa no próximo domingo.

Veja abaixo o ranking de popularidade completo.

1.º Daniel

2.º Renata

3.º Gabriel

4.º Carolina

5.º Arthur

6.º Rita

7.º Margarida

8.º Catarina Miranda

9.º André

10.º David

11.º Inês

12.º Fábio

13.º Daniela

14.º Alexandre

15.º João

16.º Gil

